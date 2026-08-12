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हेमंत सरकार के खिलाफ खूब हुई नारेबाजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद का समर्थन किया। उन्होंने सड़क पर प्रदर्शन किया और कई जगह चक्का जाम कर दिया। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीबीआई जांच की मांग की।

हेमंत सरकार के खिलाफ खूब हुई नारेबाजी

गिरिडीह, हिटी। विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा मंगलवार को आहूत झारखंड बंद के समर्थन में गिरिडीह जिले में भाजपाई सड़क पर उतरे। भाजपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन कर कई जगह चक्का जाम किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा। जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में कथित अनिमियतताओं पर सीबीआई जांच की मांग भी दुहराई। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में चार घंटे सड़क जाम: झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद के समर्थन में मंगलवार को बगोदर में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया।

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बगोदर चौराहा पर धरना की शक्ल में भाजपाई बैठ गए। इससे सड़क जाम हो गई और कई वाहन जाम में फंसे रहे। इस बीच साढ़े 9 बजे से साढ़े 12 बजे तक रोड जाम रहा। हालांकि इमर्जेंसी सेवाओं को जाम से मुक्त कर दिया गया था। सड़क जाम का नेतृत्व जिप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव एवं सांसद प्रतिनिधि महेश मिश्रा कर रहे थे। भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने छात्रों के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। मौके पर बगोदर प्रमुख आशा राज, जिप सदस्य दुर्गेश साहू, बगोदर मंडल अध्यक्ष तुलसी महतो, अटका मंडल अध्यक्ष धनंजय सिंह, औंरा मंडल अध्यक्ष गौतम कुमार, राजू सिंह, सुदीप जायसवाल, संजय चौरसिया, विरेन्द्र सिंह उर्फ बीरू, दिलीप कुमार साव, जितेंद्र सिंह, सोनू सिंह , गोल्डन जायसवाल, जीवलाल महतो, प्रवीण जायसवाल, नवीन चौरसिया, रघु सोनी, दीपू मंडल, रवि सिंह, मुखिया चिंतामणि महतो, कार्तिक मंडल सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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