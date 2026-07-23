छात्रों पर बर्बरता, किसानों की समस्याओं का सौंपा ज्ञापन

फतेहपुर। दिल्ली के जंतर मंतर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान नीट परीक्षार्थियों पर पुलिस द्वारा बरसाई जाने वाली लाठियों का भाकियू महात्मा टिकैत ने विरोध किया। वहीं किसानों को होने वाली समस्याओं के चलते तीनों तहसीलों में प्रदर्शन कर किसानों ने ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से निजता की मांग की। किसान नेताओं का कहना था कि छात्रों के साथ की जाने वाली बर्बरता निंदनीय है। जबकि नहरों में पानी न आने के साथ ही बिजली की समस्या होने के चलते नलकूपों का संचालन ठप रहता है, जिससे किसानों की धान की रोपाई में समस्याएं हो रही हैं, उधर किसानों को समितियों से पर्याप्त मात्रा में खाद भी नहीं मिल पा रही है जिससे किसानों की समस्याएं कम नहीं हो रहीं।

किसानों ने सौंपे गए ज्ञापन में एमएसपी गारंटी कानून तथा स्वामी नाथन रिपोर्ट को लागू करने, बिजली कटौती, नहरों में पानी, समितियों में सचिवों द्वारा धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के बावजूद कार्यशैली में सुधार नहीं हो पा रहा है। जिसके चलते दस साल से अधिक से एक ही समिति में जमे सचिव का स्थानांतरण अन्ना पशुओं, नीलगाय व बंदरों से किसानों को निजात दिलाने की मांग की। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि आलू किसानों को कोल्ड स्टोरेज के भाड़े में राहत प्रदान की जाए तथा पेपर लीक मामले में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर बर्बरतापूर्ण ढंग से पीटे जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर उन्हे न्याय दिलाने के साथ ही समस्याओं का हल करवाया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मधुसूदन तिवारी, युवा जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह, मन्नीलाल, याकूब, मुशीर, जितेंद्र त्रिपाठी, अखिलेश, विजय सिंह चौहान आदि किसान मौजूद रहे।