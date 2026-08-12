सड़क पर उतरे भाजपाई, सांकेतिक रहा बंद

छात्र-छात्राओं पर रांची में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को धनबाद में भी भाजपाइयों ने सड़क पर उतर विरोध दर्ज कराया। हालांकि बंद शांतिपूर्ण एवं सांकेतिक रहा। कुछ जगह भाजपाइयों ने प्रदर्शन एवं नारेबाजी की लेकिन यातायात और कारोबार सामान्य रहा। कुछ देर के लिए कहीं-कहीं दुकान आदि बंद कराईं। इस दौरान बस स्टैंड के समीप भाजपाइयों का दो-चार दुकानदारों के साथ विवाद भी हुआ। हालांकि पुलिस हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया। भाजपाइयों ने दावा कि व्यापारियों ने स्वत: दुकानें बंद रखीं। जिलाध्यक्ष श्रवण राय ने कहा कि हेमंत सरकार के तानाशाही रवैये और छात्र-युवाओं पर किए गए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में धनबाद में झारखंड बंद ऐतिहासिक और पूरी तरह सफल रहा है।

धनबाद महानगर की जनता, व्यवसायियों और युवाओं ने स्वतः स्फूर्त तरीके से दुकानें बंद रखकर राज्य सरकार के खिलाफ अपना भारी आक्रोश दर्ज कराया है। लाठी-गोली के दम पर युवाओं के हक और रोजगार छीनने वाली सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। सांसदों, विधायकों, प्रदेश-जिला पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों के मजबूत नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर इस आंदोलन को सफल बनाया है।जिला महामंत्री मानस प्रसून ने कहा कि सांगठनिक एकजुटता का परिचय देते हुए धनबाद, झरिया और बाघमारा विधानसभा के सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व सक्रियता दिखाई है। मौके पर प्रियंका रंजन, बीरेन्द्र हांसदा, मौसम सिंह, रीता प्रसाद, पंकज सिन्हा, हुल्लास दास, राजाराम दत्ता, इंद्रभूषण कुशवाहा, सन्नी रवानी, बसंती सिंह, अमरजीत कुमार, राणा सिंह, संजीत सिंह, अनिल खेमका, डीके सिंह, जगबंधु मंडल, मोती महतो, श्रवण झा, नीरज सिन्हा, चंदन सिंह, राजू मालाकार, रिंकू सिन्हा, राजेश गुप्ता, सरवन झा, अखिलेश झा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।