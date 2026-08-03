ईओ की हत्या के विरोध में चंडी नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी घटना का अधिकारियों व कर्मियों ने जताया विरोध फोटो : चंडी नगर पंचायत : चंडी नगर पंचायत कार्यालय में सोमवार को तालाबंदी के बाद विरोध जताते अधिकारी व कर्मी। चंडी, एक संवाददाता। डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में चंडी नगर पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य का बहिष्कार किया। नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर नारेबाजी की। ऐसे में लोगों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा। चंडी नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. अनूपा कुमारी ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य आम जनता को परेशान करना नहीं, बल्कि सरकार का ध्यान नगर निकाय अधिकारियों की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना है।