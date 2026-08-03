ईओ की हत्या के विरोध में चंडी नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी
चंडी नगर पंचायत कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में तालाबंदी की। डॉ. अनूपा कुमारी ने कहा कि यह आंदोलन सरकार का ध्यान नगर निकाय अधिकारियों की सुरक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ठोस सुरक्षा उपाय नहीं दिए जाते।
ईओ की हत्या के विरोध में चंडी नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी घटना का अधिकारियों व कर्मियों ने जताया विरोध फोटो : चंडी नगर पंचायत : चंडी नगर पंचायत कार्यालय में सोमवार को तालाबंदी के बाद विरोध जताते अधिकारी व कर्मी। चंडी, एक संवाददाता। डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में चंडी नगर पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य का बहिष्कार किया। नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर नारेबाजी की। ऐसे में लोगों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा। चंडी नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. अनूपा कुमारी ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य आम जनता को परेशान करना नहीं, बल्कि सरकार का ध्यान नगर निकाय अधिकारियों की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना है।
ईओ विमल कुमार की निर्मम हत्या ने पूरे प्रशासनिक महकमे को झकझोर कर रख दिया है। जब तक सरकार नगर निकाय अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर ठोस व लिखित आश्वासन नहीं देती, आंदोलन जारी रहेगा।
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