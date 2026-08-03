बीहट नगर परिषद में कामकाज रहा दिनभर ठप
बीहट, रोहतास जिले में कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार की हत्या के खिलाफ नगर परिषद कर्मियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। कर्मियों ने दिवंगत अधिकारी की श्रद्धांजलि अर्पित की और सुरक्षा सहित अन्य मांगों को उजागर किया। इस कारण नगर परिषद का कामकाज सोमवार को ठप रहा।
बीहट, निज संवाददाता। रोहतास जिले के डेहरी डालमियानगर के कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में सुरक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर बिहार नगर सेवा संध के बैनर तले सूबे के कार्यपालक अधिकारी के सामूहिक अवकाश पर रहने के समर्थन में बीहट नगर परिषद कर्मी भी सोमवार से सामूहिक अवकाश पर चले गये। बिहार लोकल बॉडीज इम्पलाईज फेडरेशन तथा नगर निकाय कर्मचारी महासंष के आह्वान पर बीहट नप कर्मी भी सोमवार से सामूहिक अवकाश पर जाने की धोषणा की। इस कारण नगर परिषद का कामकाज सोमवार को दिनभर ठप रहा। बीहट नगर परिषद कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मो. नदीम व प्रधान सहायक राज कुमार ने बताया कि कार्यपालक अधिकारी की मांगों के समर्थन में नगर परिषद कर्मी भी सामूहिक अवकाश पर चले गये।
कर्मियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार को श्रद्धांजलि दी। मौके पर स्वच्छता अधिकारी प्रदीप कुमार, सिटी मैनेजर चांदनी कुमारी, कर दारोगा प्रवीण कुमार, संदीप शर्मा, नीरज कुमार, महावीर प्रसाद, गणेश मल्लिक समेत अन्य मौजूद थे।
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