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रहुई नगर पंचायत के ईओ गए हड़ताल पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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बिहारशरीफ के डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के खिलाफ रहुई नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी नवीन कुमार ने बेमियादी हड़ताल शुरू की। हड़ताल के कारण नगर पंचायत कार्यालय का कामकाज प्रभावित हुआ। कर्मचारी हत्या की घटना से भयभीत हैं और जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, हड़ताल जारी रहेगी।

रहुई नगर पंचायत के ईओ गए हड़ताल पर

बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की निर्मम हत्या के विरोध में रहुई नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी नवीन कुमार भी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार को कार्यपालक पदाधिकारी के हड़ताल पर जाने के कारण नगर पंचायत कार्यालय का कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। नगर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या से सभी कर्मी भयभीत और आक्रोशित हैं। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, हड़ताल जारी रहेगी।

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