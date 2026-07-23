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बेगूसराय में नीट आंदोलन के दौरान बवाल, एसडीएम समेत 12 पुलिसकर्मी चोटिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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प्रथम पेज के लिए ... बेगूसराय में भी नीट को लेकर चल रहे आंदोलन की आंच पहुंच गई। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एआईएसएफ, ए

बेगूसराय में नीट आंदोलन के दौरान बवाल, एसडीएम समेत 12 पुलिसकर्मी चोटिल

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। दिल्ली और पटना के बाद अब बेगूसराय में भी नीट को लेकर चल रहे आंदोलन की आंच पहुंच गई। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एआईएसएफ, एआईवायएफ व आइसा के बैनर तले छात्रों और कार्यकर्ताओं ने करीब तीन घंटे तक प्रदर्शन किया।

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प्रदर्शन का हाल

प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय बिगड़ गई जब कुछ उपद्रवी तत्व भीड़ में शामिल हो गए। उपद्रवी तत्वों ने पथराव व हंगामा शुरू कर दिया। उपद्रव के दौरान हुई पत्थरबाजी में सदर एसडीएम अश्विनी कुमार समेत 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगी होर्डिंग भी तोड़ दी। इसके अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर पत्थर, चप्पल और पानी की बोतलें भी फेंकी गईं। इससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

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ट्रैफिक बाधित

इधर, उपद्रवियों ने ट्रैफिक चौक के पास एनएच-31 पर भी जमकर हंगामा किया। करीब 40 मिनट तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम रहा। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कलेक्ट्रेट के पास विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार स्वयं मौके पर मोर्चा संभाले रह थे। उनके नेतृत्व में सदर एसडीपीओ आनंद कुमार पांडेय, सदर एसडीएम अश्विनी कुमार, सदर बीडीओ रवि कुमार, ट्रैफिक डीएसपी रंजीत कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे रहे।

आंदोलन की प्रतिक्रिया

एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व जानबूझकर उसमें घुस आए और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि संगठन का हिंसा और तोड़फोड़ से कोई लेना-देना नहीं है। एआईएसएफ द्वारा प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा के बाद भी उपद्रवी तत्व मौके से हटने को तैयार नहीं हुए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया।

रिपोर्टर:प्रवीण कुमार

सामान्य प्रश्न

बेगूसराय में किस विषय पर आंदोलन हो रहा है?
बेगूसराय में नीट को लेकर आंदोलन हो रहा है।
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