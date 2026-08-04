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पेपर लीक और धांधली के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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बगोदर में युवाओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हो रही धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाकपा माले के बैनर तले मशाल जुलूस निकालकर उन्होंने हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि पेपर लीक माफिया और सरकार की मिलीभगत से छात्रों का भविष्य संकट में है।

पेपर लीक और धांधली के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस

बगोदर, प्रतिनिधि। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में लगातार हो रही धांधली और पेपर लीक से नाराज युवाओं ने सोमवार को बगोदर में शक्ति प्रदर्शन किया। भाकपा माले के घटक दल आरवाईए के बैनर तले शाम में मशाल जुलूस निकाला गया। बस स्टैंड परिसर से शुरू हुआ जुलूस बाजार के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए पुनः बस स्टैंड पर नुक्कड़ सभा में बदल गई। प्रदर्शनकारियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि पेपर लीक माफिया और सरकार की मिलीभगत से मेहनती छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है।

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अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। कार्यक्रम में संदीप जायसवाल, उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह, संतोष कुमार रजक, पूरन कुमार महतो, मनोहर माली, नीतीश कुमार, स्मार्ट पंकज समेत अन्य नेता मौजूद थे।

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