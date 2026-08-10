‘नए लेबर कोड गुलामी की ओर धकेलने वाले दस्तावेज’
ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लाइज यूनियन (ईसीआरईयू) ने रविवार को रेलवे ऑडिटोरियम में एक जन कन्वेंशन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रेलकर्मियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। रेलवे के निजीकरण और नए श्रम कोड के खिलाफ संघर्ष का संकल्प लिया गया।
ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लाइज यूनियन (ईसीआरईयू) की ओर से रविवार को स्टेशन रोड स्थित रेलवे ऑडिटोरियम में एक जन कन्वेंशन का आयोजन किया गया। केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस कंवेंशन में मंडल के रेलकर्मियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की नीतियों पर आक्रोश व्यक्त किया गया। रेलवे के निजीकरण, न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष करने की घोषणा की गई। मुख्य अतिथि एक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लाए गए चार नए लेबर कोड मजदूरों को गुलामी की ओर धकेलने वाले दस्तावेज हैं, जिन्हें हर हाल में वापस कराना होगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ रेलवे के निजीकरण को बढ़ावा देकर देश में बेरोजगारी फैला रही है, वहीं दूसरी तरफ देश की सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में सौंप रही है।केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कुमार ने कंवेंशन में उपस्थित रेल कर्मचारियों को संघर्ष के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल के मजदूरों ने अपनी मेहनत से आज एक लाख 37 हजार किलोमीटर का रेल नेटवर्क बनाकर देश की सेवा की है। कंवेंशन में 12 सूत्री मांग पर विस्तृत चर्चा हुई। कंवेंशन में केंद्रीय उपाध्यक्ष एके गुप्ता, संगठन मंत्री कमलेश, स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के गौरी शंकर सिंह, कुणाल किशोर, गार्ड काउंसिल के संजीव कुमार, आरके महतो, बीआर सिंह, संजीव कुमार, पेंशनर्स एसोसिएशन के एमके बनर्जी, एसपी सिंह, अनिल कुमार, जेपी विश्वकर्मा, जेपी मेहरा, अरुण कुमार, पवन कुमार, आशीष कुमार, एसएल महतो आदि ने अपने विचार रखे।
लेखक के बारे मेंRavikant Jha
शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।
परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।
करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन