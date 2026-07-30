भोपाल में सड़क पर किसान, सरकार ने शुरू की बातचीत

भोपाल, एजेंसी। एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर मूंग की खरीदारी और मंडियों में टोकन सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर हजारों किसान भोपाल में तीसरे दिन मोर्चा संभाले रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच किसानों ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। इस बीच राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की पर समस्या का हल नहीं निकला। विरोध कर रहे किसान दीपक जाट के अनुसार, मार्च का तीसरा दिन है। किसान शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस-प्रशासन ने रोक दिया। हर तरह से परेशान किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई एक या दस दिन की नहीं है। सरकार अगर मांगें मानने में एक महीने भी लगाती है तो किसान एक महीने तक सड़क पर रहने के लिए तैयार हैं। एक अन्य किसान संदीप गौर ने कहा कि उनकी मुख्य मांग मूंग की पूरी खरीद और खाद वितरण के लिए पुरानी व्यवस्था को बहाल करना है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि मूंग की सौ प्रतिशत खरीद हो। गौर के अनुसार, जब से किसान घर से निकले हैं, तभी से पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है。