भोपाल में सड़क पर किसान, सरकार ने शुरू की बातचीत
भोपाल में हजारों किसान एमएसपी पर मूंग की खरीदारी और टोकन सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। किसान लम्बे समय तक सड़क पर रहने को तैयार हैं। राज्य के कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर उपार्जन लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है।
फ्लैग : मूंग की खरीद को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन जारी अन्नदाता बोले- हम एक तक डंटने के लिए तैयार
भोपाल, एजेंसी। एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर मूंग की खरीदारी और मंडियों में टोकन सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर हजारों किसान भोपाल में तीसरे दिन मोर्चा संभाले रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच किसानों ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। इस बीच राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की पर समस्या का हल नहीं निकला। विरोध कर रहे किसान दीपक जाट के अनुसार, मार्च का तीसरा दिन है। किसान शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस-प्रशासन ने रोक दिया। हर तरह से परेशान किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई एक या दस दिन की नहीं है। सरकार अगर मांगें मानने में एक महीने भी लगाती है तो किसान एक महीने तक सड़क पर रहने के लिए तैयार हैं। एक अन्य किसान संदीप गौर ने कहा कि उनकी मुख्य मांग मूंग की पूरी खरीद और खाद वितरण के लिए पुरानी व्यवस्था को बहाल करना है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि मूंग की सौ प्रतिशत खरीद हो। गौर के अनुसार, जब से किसान घर से निकले हैं, तभी से पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है。
कृषि मंत्री को पत्र लिखा
राज्य के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंषाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर मूल्य मिले और किसान भविष्य में भी दलहन उत्पादन के प्रति इच्छुक रहें इसे सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकाधिक लाभ उन्हें मिलना जरूरी है, जो केंद्र की प्रदत्त लक्ष्य सीमा से संभव नहीं होगा।
विपक्ष ने सरकार को घेरा
कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि नर्मदापुरम से शुरू किसान क्रांति पैदल यात्रा का भोपाल पहुंचना प्रमाण है कि किसान सरकार की नीतियों से आक्रोश में है। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मांगें नहीं, बल्कि किसानों के जीवन और आजीविका से जुड़े बुनियादी प्रश्न हैं।
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