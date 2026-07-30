काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं बीडीओ
काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं बीडीओ काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं बीडीओ काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं बीडीओ काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं
खगड़िया । नगर संवाददाता छपरा में ड्यूटी के दौरान बीडीओ पर हुए हमला के विरोध में गुरुवार को भी जिले के सभी प्रखंडों के बीडीओ के द्वारा काला बिल्ला लगाकर काम करने का सिलसिला जारी रहा। बताया जा रहा है कि बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर विरोध जारी है। इधर सदर बीडीओ पूरण साह ने बताया कि छपरा में हुए बीडीओ पर हमला के विरेाध में वे लोग अपने बांह पर काली पट्टी बांधकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। संघ के निर्णय के अनुसार वे लोग सरकारी कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते 25 जुलाई को छपरा सदर प्रखंड क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण के दौरान बीडीओ पर हमला कर दिया गया था।
जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। वे मेदांता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।
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