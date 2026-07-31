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धूमिल की मूर्ति खंडित करना आपराधिक कृत्य : प्रो.माधव हाड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में बीएचयू के मुक्ताकाशी मंच पुलिया पर धूमिल की खंडित मूर्ति के खिलाफ बैठक आयोजित की गई। साहित्यकारों ने इसकी भर्त्सना की और प्रशासन से मूर्ति को पुनः स्थापित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। धूमिल की कविता ने हिंदी कविताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था।

धूमिल की मूर्ति खंडित करना आपराधिक कृत्य : प्रो.माधव हाड़ा

वाराणसी, संवाददाता। मूर्धन्य कवि और हिंदी भाषा के लिए काशी की पहचान सुदामा पांडेय ‘धूमिल’ की खेवली स्थित मूर्ति को खंडित करने के विरोध में बीएचयू के मुक्ताकाशी मंच पुलिया प्रसंग की बैठक गुरुवार को हुई। साहित्यकार प्रो.श्रीप्रकाश शुक्ल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी भर्त्सना की गई। प्रशासन से मांग की गई कि जल्द पुनः मूर्ति स्थापित करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।उदयपुर के साहित्यकार प्रो.माधव हाड़ा ने कहा कि जो धूमिल आदमी होने की बात कहते हैं, उनकी मूर्ति को खंडित करना आपराधिक कृत्य है। धूमिल न केवल अप्रतिम कवि हैं बल्कि उन्होंने एक दौर में हिंदी कविता के मुहावरे को बदल दिया था।

दिल्ली के प्रो.अमिताभ राय ने कहा कि धूमिल की मूर्ति तोड़ने का अर्थ जनतांत्रिक मूल्यों पर आघात करना है। डॉ.विंध्याचल यादव ने कहा कि धूमिल ने अपनी कविता में सड़क के आदमी को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में पुलिया प्रसंग के संरक्षक प्रो.श्रीप्रकाश शुक्ल ने कहा कि मूर्ति पर हमला हमारे सांस्कृतिक प्रतीक ही नहीं,मूल्य पर भी हमला है। प्रो.सरफराज आलम, डॉ.उदय पाल, पूजा सिंह, अक्षत पांडेय, अमित कुमार, शिवम कुमार, कंचन सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। संचालन पंकज यादव ने किया।

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