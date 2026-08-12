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प्रस्तावित विवि अधिनियम का किया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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राजीव रंजन झा, दरभंगा। विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव के विरोध में शिक्षक एवं कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का तीसरा चरण शुरू हुआ। 25 अगस्त तक प्रतिदिन विरोध प्रदर्शन होंगे। शिक्षक-कर्मियों ने अधिनियम को बरकरार रखने की मांग करते हुए नारेबाजी की। यदि मांगों पर विचार नहीं हुआ, तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।

प्रस्तावित विवि अधिनियम का किया विरोध

राजीव रंजन झा,दरभंगा। विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन से संबंधित प्रस्तावित विधेयक के विरोध में शिक्षक एवं कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के चरणबद्ध आंदोलन का तीसरा चरण मंगलवार से शुरू हो गया। इस चरण में 25 अगस्त तक शिक्षक-कर्मी प्रतिदिन अपने कार्यस्थल पर अपराह्न 01:30 बजे से 02:00 बजे तक विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। इस क्रम में मंगलवार को एमआरएम कॉलेज में प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षक-कर्मियों ने वर्तमान अधिनियम को बरकरार रखने एवं प्रस्तावित अधिनियम को वापस लेने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की।

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प्रदर्शन का उद्देश्य

प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय अधिनियम में किए जा रहे प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह अधिनियम शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध है और इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित प्रावधानों से विश्वविद्यालयों के अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने तथा विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता कमजोर होने की संभावना है।

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आगे की रणनीति

विरोध प्रदर्शन में शामिल शिक्षक-कर्मयों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मौके पर डॉ. निशा सक्सेना, डॉ. प्रकृति नेहा, डॉ. चित्रा झा, डॉ. नीलम सेन, डॉ. अमित गुप्ता, शंकर ठाकुर, हिमांशु, डॉ. अजय कुमार झा, डॉ. रजि हैदर, दीपक दास, डॉ. शगुफ्ता सहित अन्य शिक्षक-कर्मी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि 10 अगस्त को शिक्षक-कर्मियों ने सामूहिक अवकाश पर रहते हुए विवि मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति को ज्ञापन सौंपा था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस प्रस्ताव के विरोध में आंदोलन चल रहा है?
विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन से संबंधित प्रस्तावित विधेयक के विरोध में आंदोलन चल रहा है।
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