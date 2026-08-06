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प्रखंड मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के खिलाफ बुधवार को मूसलधार बारिश में सैकड़ों ग्रामीणों ने सरायरंजन प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। जन संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रस्तावित अलाइनमेंट से कई रिहाइशी मकान और दुकानें ध्वस्त होंगी।

प्रखंड मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन

सरायरंजन निज संवाददाता। ​पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित अलाइनमेंट के विरोध में बुधवार को पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे रूट सुधार को लेकर जन संघर्ष समिति के बैनर तले मूसलाधार बारिश के बावजूद सैकड़ों ग्रामीणों और प्रभावित परिवारों ने सरायरंजन प्रखंड कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही बीडीओ एवं सीओ के माध्यम से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रस्तावित अलाइनमेंट से केएसआर कॉलेज समेत सैकड़ों रिहाइशी मकान और दुकानें ध्वस्त हो जाएंगी। इसलिए सरकार घनी आबादी को बचाते हुए ग्रीनफील्ड विकल्प को अपनाए। समिति के लोगों ने चेतावनी दी कि यदि प्रभावित परिवारों से वार्ता कर रूट में सुधार नहीं किया गया, तो 11 अगस्त से दैनिक विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम के साथ चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से सुरेश महतो, अवधेश झा, सुशील यादव, किशोरी साह, पप्पू साह, विजय सहनी, शिवकुमार झा, बलवंत सिंह राठौर, संजीव कुमार इनक़लाबी, अमरनाथ झा, अविनाश साह, विजय झा, केशव कुमार और दिनेश झा सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।

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