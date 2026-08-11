प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में उतरें शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मी

बक्सर में मंगलवार को शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों ने प्रस्तावित बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अधिनियम के तहत स्नातक कॉलेजों को सीधे सरकार के नियंत्रण में लाने और पीजी व शोध कार्यों को विश्वविद्यालयों के पास रखने की बात कही गई है। शिक्षक संघों ने सरकार से पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

युवा के लिए ------- गुस्सा शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी पीजी व शोध कार्यों को विश्वविद्यालयों के पास रखने का प्रस्ताव लाया है फोटो संख्या-17 कैप्सन- मंगलवार को एमवी कॉलेज में नारेबाजी करते शिक्षकेतर कर्मचारी संघ से जुड़े सदस्य। बक्सर, हमारे संवाददता। प्रस्तावित बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मी उतर आए है।

प्रदर्शन की स्थिति मंगलवार को एमवी कॉजेल में कर्मियों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। विरोध-प्रदर्शन बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर किया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय व कॉलेज से जुड़े शिक्षकों तथा कर्मचारियों के हितों और अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रावधान को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नए अधिनियम की मुख्य बातें प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे में पिछले 50 वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव है। इस नए कानून के तहत स्नातक कॉलेजों को विश्वविद्यालयों से अलग कर सीधे सरकार के नियंत्रण में लाने की बात कहीं जा रही है। साथ ही पीजी व शोध कार्यों को विश्वविद्यालयों के पास रखने का प्रस्ताव है। शिक्षकों की नियुक्ति, ट्रांसफर-पोस्टिंग और अन्य सेवा संबंधित बड़े फैसले अब सीधे सरकार के स्तर पर किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित अधिनियम को लेकर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी आपत्तियों और चिंताओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं। यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।

शिक्षकों की एकजुटता शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए प्रस्तावित अधिनियम के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही सरकार से इस दिशा में पुनर्विचार करने की मांग की। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक संघों का मानना है कि इस अधिनियम से संस्थानों की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक माहौल खत्म हो जाएगा। शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष डॉ. रवि प्रभात व सचिव शांति कुमारी के साथ कॉलेज के सभी शिक्षक प्रदर्शन व नारेबाजी में शामिल हुए।