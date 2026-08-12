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छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में चार घंटे तक सड़क जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धनवार में सड़क जाम किया। नेतृत्वकर्ता पवन साव के साथ कार्यकर्ताओं ने सरकार पर छात्रों के अधिकारों का दमन करने का आरोप लगाया और युवाओं के आक्रोश को दबाने का प्रयास विफल बताया।

छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में चार घंटे तक सड़क जाम

राजधनवार, प्रतिनिधि। जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने धनवार के गांधी चौक के पास खोरीमहुआ-सरिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। भाजपा ग्रामीण जिला महामंत्री पवन साव के नेतृत्व में सुबह छह बजे से करीब दस बजे तक लगभग चार घंटे तक सड़क जाम रहा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि, जाम के दौरान एंबुलेंस, स्कूल वाहन, सब्जी व दूध वाहनों, कांवरियों तथा अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को जाम से मुक्त रखा गया।

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इस मौके पर पवन साव समेत अन्य वक्ताओं ने राज्य सरकार पर युवाओं के हक और अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया। कहा कि लाठियों से आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन युवाओं के आक्रोश को नहीं दबाया जा सकता। सड़क जाम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर श्रीकांत राय, अशोक राय, सुनीता विश्वकर्मा, अमित साव, मंटू कुमार पंकज, अजीत रजक, शंभू वर्णवाल, भोपाल सिंह, रामेश्वर साव, प्रदीप यादव, अरविंद साव, नीरज साव, मुकेश त्रिपाठी, बालेश्वर विश्वकर्मा समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

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