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केंद्र सरकार में धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ अभी झांकी है : दीपंकर भट्टाचार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि नीट-यूजीसी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन ने मोदी राज के अंत की शुरुआत कर दी है। उन्होंने इस मुद्दे पर बिहार बंद के दौरान फायरिंग में घायल युवकों से मिलने के बाद प्रतिवाद सभा आयोजित की। उन्होंने शिक्षा और रोजगार के सवालों पर आगे के आंदोलनों की भी बात की।

केंद्र सरकार में धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ अभी झांकी है : दीपंकर भट्टाचार्य

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ झांकी है। उन्होंने कहा कि नीट-यूजीसी पेपर लीक के खिलाफ पिछले दिनों हुए देशव्यापी जेन जी आंदोलन ने मोदी राज के अंत की शुरुआत कर दी है। आंदोलन के आगे मोदी सरकार का झुकना व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा तो महज झांकी है। देश के लोकतंत्र, संविधान, नागरिक अधिकार, शिक्षा व रोजगार पर हमला करनेवाली व साथ ही, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर व एनकाउंटर राज चलानेवाली सरकार के सरगना नरेन्द्र मोदी व अमित साह को गद्दी से उतार फेंकना बाकी है। बिहार बंद के दौरान जिला मुख्यालय में फायरिंग में तीन युवकों के घायल होने के उपरांत उनसे उनके पैतृक आवास पर जाकर मिलने के बाद शहर के आंबेडकर स्मृति पार्क में आयोजित प्रतिवाद सभा में माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बुधवार को यह बात कही।

प्रतिवाद सभा का आयोजन

उन्होंने कहा कि प्रतिवाद सभा जेन जी आंदोलन पर एके 47 व पैलेट गन चलवाने वाले देश के गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफा व बिहार बंद के दौरान पुलिस फायरिंग के जिम्मेवार सीवान एसपी व एसडीपीओ को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आयोजित की गईं है। बहरहाल, प्रतिवाद सभा में सजामुक्त हुए छात्र-युवा नेता पवन कुशवाहा, अरुण कुमार राम, विश्वकर्मा कुशवाहा व विशाल यादव को सम्मानित किया गया। प्रतिवाद सभा को पूर्व विधायक अमरजीत कुशवाहा, आरवाइए नेता पवन कुशवाहा, मजदूर यूनियन के अमित कुमार ने भी संबोधित किया। संचालन भाकपा(माले) राज्य कमेटी सदस्य जयशंकर ने किया। पूर्व विधायक अमरनाथ यादव, सत्यदेव राम व अमरजीत कुशवाहा, जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया आदि मौजूद थे। जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए पेपर लीक आंदोलन : दानिश जेएनयू छात्र संघ की संयुक्त सचिव दानिश ने कहा कि पेपर लीक आंदोलन सरकार को देश की जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए था। उन्होंने कहा कि आंदोलन करना गुनाह नहीं है. किसान आतंकवादी नहीं हैं न छात्र देशद्रोही। हमने तो देश की आजादी भी लड़कर हासिल की है। भगत सिंह, बाबा साहेब, आंबेडकर व शहीद चंद्रशेखर ने हमें यह सिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी आंदोलनकारी छात्राओं पर गlलियां देने का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम क़र रहे हैं।

शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर आगामी आंदोलन

बिहार में शिक्षा, परीक्षा व रोजगार के सवाल पर होगा आंदोलन : धनंजय आइसा के राज्य अध्यक्ष धनंजय ने पेपर लीक को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए इसके खिलाफ आंदोलन को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि आनेवाले दिनों में देश के साथ ही बिहार में भी शिक्षा, परीक्षा व रोजगार के सवाल पर जोरदार आंदोलन छेड़ा जायेगा। शिक्षा व सम्मानजनक रोजगार हमारा हक है, अपनी जन गंवाकर भी इसे हासिल करेंगे। आइसा की राज्य उपाध्यक्ष सबा आफरीन ने कहा कि सीवान शहीद चंद्रशेखर की धरती है। यहां के छात्र-नौजवानों ने शिक्षा-परीक्षा में सुधार का जो संकल्प लिया है, उसे हर हाल में पूरा करके ही दम लेंगे। आइसा राज्य सचिव दीपांकर मिश्रा ने अगस्त माह में शिक्षा, परीक्षा व रोजगार के सवाल पर शुरू हुए आंदोलन में छात्र-युवाओं से भारी संख्या में शामिल होने की अपील की। घायलों के घर पहुंचे मिले दीपंकर, कुणाल व अन्य इससे पूर्व दीपंकर भट्टाचार्य पार्टी के राज्य सचिव कुणाल व केन्द्रीय कमेटी सदस्य संतोष सहर, जंतर-मंदर आंदोलन की नेत्री व जेएनएयू छात्र संघ की संयुक्त सचिव दानिश, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व अlइसा के राज्य अध्यक्ष धनंजय, राज्य सचिव दीपांकर मिश्रा, राज्य उपाध्यक्ष सबा आफरीन के साथ पटना से सड़क मार्ग से सीवान पहुंचे। प्रतिवाद सभा से पहले दीपंकर भट्टाचार्य व छात्र नेताओं ने 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान फायरिंग में बुरी तरह से घायल बुलेट गोंड व उमके परिजनों से उनके गांव दरौली के डुमरहर बुजुर्ग पहुंचकर मुलाक़ात की। पुलिस द्वारा गिरफ्तार व पिटाई से घायल आरवाईए नेता विशाल यादव से जीरादेई प्रखंड के ठेपहां गांव में मिले। इसके उपरांत शहर के शेख मोहल्ला में घायल मो. आरिफ व उनके परिजनों से भी मुलाक़ात की।

सामान्य प्रश्न

दीपंकर भट्टाचार्य ने बिहार बंद के दौरान किन युवकों से मुलाक़ात की?
दीपंकर भट्टाचार्य ने बिहार बंद के दौरान घायलों बुलेट गोंड व उमके परिजनों से मुलाक़ात की।
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