Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका, प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

वाराणसी में विश्व हिन्दू रक्षा परिषद ने सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका। उन पर सनातन विरोधी बयान देने का आरोप लगाया गया। परिषद के नेताओं ने पप्पू यादव को संत समाज से माफी की मांग की। इस बीच, अखिल भारतीय संत समिति ने सनातन धर्म के विरुद्ध षड्यंत्रों के खिलाफ ‘संस्कृति संसद’ का आयोजन करने की घोषणा की है।

सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका, प्रदर्शन

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। विश्व हिन्दू रक्षा परिषद की ओर से रविवार को जिला मुख्यालय पर सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका गया। पप्पू यादव पर सनातन विरोधी बयान का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और प्रदर्शन किया गया। परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि पप्पू यादव ने जो कुर्ता पहना था, उस पर श्रीराम मंदिर का चित्र अंकित था। जिसके हाथ पाप और गलत कार्यों से सने हों वह किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पप्पू यादव को संत समाज से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव ओपी कश्यप, वरिष्ठ राष्ट्रीय मंत्री कृष्णा पांडेय ने कहा कि सनातन धर्म, साधु-संतों और धार्मिक परंपराओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी। पप्पू यादव ने संत समाज और भगवा वस्त्र की गरिमा पर प्रहार किया है और करोड़ों सनातनियों की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। परिषद के राष्ट्रीय मंत्री राजेश मौर्या ने कहा कि यदि पप्पू यादव किसी अन्य धर्म के प्रमुख पर इस प्रकार की टिप्पणी करते तो संभवतः देश में गंभीर प्रतिक्रिया देखने को मिलती। इस दौरान प्रवीश पांडेय, अखिलेश, मनोज, शुभम् पटेल, प्रहलाद मौर्या, शाहिद अख्तर, बबलू पटेल, विनय, विकास, शिवानंद शर्मा, राकेश मौर्या, सत्यप्रकाश आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:संतों एवं भगवा के अपमान का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन

संसद प्रकरण में संत समाज ने 'सनातन शंखनाद' का किया ऐलान

अखिल भारतीय संत समिति करेगी ‘संस्कृति संसद’ का आयोजन

ये भी पढ़ें:संसद में सनातन के अपमान पर अग्रहरी समाज ने जताया आक्रोश

संतों का उपहास करने वाले खुद को संकट में डाल रहे : जितेन्द्रानंद

वाराणसी, हिटी। अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में सनातन धर्म और साधु-संत समाज के विरुद्ध कथित षड्यंत्रों का कड़ा प्रतिकार करने की घोषणा हुई। इसके तहत में आगामी 2 से 5 नवंबर तक ‘संस्कृति संसद’ का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत 2 नवंबर को राम मंदिर आंदोलन में वीरगति प्राप्त कारसेवकों की स्मृति में रुद्राभिषेक के साथ होगी। संस्कृति संसद में देश की विभिन्न परंपराओं से जुड़े तीन हजार से अधिक संत भाग लेंगे।

संसद में प्रदर्शन सनातनियों की भावनाओं पर आघात

वाराणसी। अखिल भारतीय ब्राह्मण न्यास परिषद के अध्यक्ष पं प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि लोकसभा परिसर में कुछ सांसदों ने अमर्यादित प्रदर्शन कर सनातन धर्म, भगवा वस्त्र, आध्यात्मिक परंपरा, साधु संत और सनातनियों के आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अपमान किया है। यह धरती साधु, संत और फकीरों की धरती है। यह असंयत कृत्य संत समाज और सनातनी हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी में किसी संत का नाम नहीं आया है, संत समाज और भगवा को अपमानित करने वाले लोगों का एकमात्र उद्देश्य तमाशा खड़ा करना है।

सामान्य प्रश्न

पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया गया?
विश्व हिन्दू रक्षा परिषद ने पप्पू यादव के सनातन विरोधी बयान के कारण उनका पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की।
ये भी पढ़ें:सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन के विरोध में ‘बुद्धि-शुद्धि यज्ञ’
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pappu Yadav Crime News Varanasi Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।