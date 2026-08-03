सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका, प्रदर्शन

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। विश्व हिन्दू रक्षा परिषद की ओर से रविवार को जिला मुख्यालय पर सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका गया। पप्पू यादव पर सनातन विरोधी बयान का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और प्रदर्शन किया गया। परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि पप्पू यादव ने जो कुर्ता पहना था, उस पर श्रीराम मंदिर का चित्र अंकित था। जिसके हाथ पाप और गलत कार्यों से सने हों वह किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पप्पू यादव को संत समाज से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव ओपी कश्यप, वरिष्ठ राष्ट्रीय मंत्री कृष्णा पांडेय ने कहा कि सनातन धर्म, साधु-संतों और धार्मिक परंपराओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी। पप्पू यादव ने संत समाज और भगवा वस्त्र की गरिमा पर प्रहार किया है और करोड़ों सनातनियों की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। परिषद के राष्ट्रीय मंत्री राजेश मौर्या ने कहा कि यदि पप्पू यादव किसी अन्य धर्म के प्रमुख पर इस प्रकार की टिप्पणी करते तो संभवतः देश में गंभीर प्रतिक्रिया देखने को मिलती। इस दौरान प्रवीश पांडेय, अखिलेश, मनोज, शुभम् पटेल, प्रहलाद मौर्या, शाहिद अख्तर, बबलू पटेल, विनय, विकास, शिवानंद शर्मा, राकेश मौर्या, सत्यप्रकाश आदि मौजूद रहे।