Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सांसद पप्पू यादव का पूतला फूंका, सार्वजनिक माफी की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

फोटो गोरखपुर। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ कार्यकर्ताओं ने शनिवार शाम 5 बजे इंदिरा बाल विहार

सांसद पप्पू यादव का पूतला फूंका, सार्वजनिक माफी की मांग

गोरखपुर। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ कार्यकर्ताओं ने शनिवार शाम 5 बजे इंदिरा बाल विहार पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का पुतला जलाकर विरोध जताया। उनकी यह नाराजगी संसद परिसर में गेरुआ वस्त्र पहनकर राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर सांसद के प्रतीकात्मक प्रदर्शन की वजह रही। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोध के नाम पर धार्मिक भावनाएं आहत की गई हैं। भगवान श्रीराम, राम मंदिर और गेरुआ वस्त्र जैसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने इसे सनातन धर्म का अपमान बताते हुए सांसद से सार्वजनिक माफी की मांग की। प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी हिंदू सुरक्षा सेवा संघ जितेंद्र वर्मा पल्लू एडवोकेट , आकाश यादव, सुधीर यादव, विपुल यादव, नवीन सिंह,आलोक गोस्वामी, उमेश वर्मा, राधेश्याम सिंह,मुन्ना लाल शर्मा, विनोद गुप्ता, अभय गुप्ता एडवोकेट, सुनील गुप्ता एडवोकेट, संदीप गुप्ता, प्रतीक गुप्ता, विकास गुप्ता, अमरदीप सिंह पिंकू, सुनील सिंह छोटू, अनूप सोनी, दीपक पांडे, सनी त्रिपाठी एडवोकेट समेत अन्य उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:हिंदू संगठनों में रोष, सांसद का फूंका पुतला
ये भी पढ़ें:सांसद पप्पू यादव की बुद्धि-शुद्धि के लिए किया यज्ञ
ये भी पढ़ें:परशुराम सेना ने किया सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Pappu Yadav Gorakhpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।