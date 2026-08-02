सांसद पप्पू यादव का पूतला फूंका, सार्वजनिक माफी की मांग

गोरखपुर। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ कार्यकर्ताओं ने शनिवार शाम 5 बजे इंदिरा बाल विहार पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का पुतला जलाकर विरोध जताया। उनकी यह नाराजगी संसद परिसर में गेरुआ वस्त्र पहनकर राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर सांसद के प्रतीकात्मक प्रदर्शन की वजह रही। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोध के नाम पर धार्मिक भावनाएं आहत की गई हैं। भगवान श्रीराम, राम मंदिर और गेरुआ वस्त्र जैसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने इसे सनातन धर्म का अपमान बताते हुए सांसद से सार्वजनिक माफी की मांग की। प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी हिंदू सुरक्षा सेवा संघ जितेंद्र वर्मा पल्लू एडवोकेट , आकाश यादव, सुधीर यादव, विपुल यादव, नवीन सिंह,आलोक गोस्वामी, उमेश वर्मा, राधेश्याम सिंह,मुन्ना लाल शर्मा, विनोद गुप्ता, अभय गुप्ता एडवोकेट, सुनील गुप्ता एडवोकेट, संदीप गुप्ता, प्रतीक गुप्ता, विकास गुप्ता, अमरदीप सिंह पिंकू, सुनील सिंह छोटू, अनूप सोनी, दीपक पांडे, सनी त्रिपाठी एडवोकेट समेत अन्य उपस्थित रहे।