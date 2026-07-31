भाजपाइयों ने सरकार के खिलाफ गोंदलीपोखर और गेतलसूद में निकाला मशाल जुलूस
भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ अनगड़ा में मशाल जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने पारदर्शिता और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया।
अनगड़ा, प्रतिनिधि। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने गेतलसूद और गोंदलीपोखर में मशाल जुलूस निकाला। गेतलसूद में पूर्व जिलाध्यक्ष जैलेन्द्र कुमार और गोंदलीपोखर में सुनील महतो के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। इस दौरान कार्यक्रताओं ने सरकार विरोधी नारा लगाते हुए हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग क़र रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग क़र रहे थे। जैलेन्द्र कुमार ने बताया कि वर्तमान हेमंत सरकार में शिक्षा व्यवस्था व राज्य के विद्यार्थी का भविष्य डेंजर जोन में है। सरकार हर क्षेत्र में विफल साबित हो रही है।
नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। मौके पर पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, जिला महामंत्री सत्यदेव मुंडा, मनोज चौधरी, एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष बुधराम बेदिया, जिप सदस्य अनुराधा मुंडा, रामसाय मुंडा, सोहराई बेदिया, नंदलाल राम, गौरीशंकर मुंडा, दुर्गा महतो, टहलू नायक, एतवा बेदिया, अजय सिंह, सुरेश महतो, रेखा देवी, कुंती देवी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। ,
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