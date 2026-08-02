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सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन के विरोध में ‘बुद्धि-शुद्धि यज्ञ’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संसद में सनातन धर्म के अपमान के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने सांसद पप्पू यादव की 'बुद्धि-शुद्धि' के लिए यज्ञ आयोजित किया और भगवान श्री राम के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन के विरोध में ‘बुद्धि-शुद्धि यज्ञ’

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। संसद भवन परिसर में सनातन धर्म को लेकर अमर्यादित प्रदर्शन के विरोध में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिला। इसके विरोध स्वरूप कार्यकर्ताओं ने महानगर स्थित शास्त्री चौराहे पर सांसद पप्पू यादव की 'बुद्धि-शुद्धि' के लिए विधि-विधान से यज्ञ का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म और भगवान श्री राम के सम्मान में नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रांत संगठन मंत्री दीपेश कुमार ने कहा कि सनातन धर्म और हमारे आराध्य भगवान श्री राम का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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जनप्रतिनिधियों को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संसद जैसे पवित्र मंदिर में धर्म का उपहास उड़ाना अत्यंत निंदनीय है क्योंकि भारत की आत्मा हिंदू धर्म है। ईश्वर सांसद पप्पू यादव को सद्बुद्धि प्रदान करे, इसी कामना के साथ आज यह बुद्धि-शुद्धि यज्ञ किया गया है।कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं और मीडियाजन को प्रांत मंत्री नागेंद्र सिंह प्रांत सह मंत्री सगुण श्रीवास्तव प्रांत बजरंग दल संयोजक दुर्गेश राव ने भी संबोधित किया। इस विरोध कार्यक्रम का संयोजन और संचालन विभाग मंत्री शीतल कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रांत प्रचार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी,, जिला मंत्री संजीत श्रीवास्तव, नवीन पांडेय सह मंत्री अभिषेक चतुर्वेदी, बालकृष्ण पाठक आदि मौजूद रहे।

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