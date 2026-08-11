श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ गरजे श्रमिक, कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन
कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते असंगठित मजदूर यूनियन के पदाधिकारी और श्रमिक।श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ श्रमिकों का प्रदर्शनशाहजहांपुर। केंद्रीय श्रम सं
शाहजहांपुर। केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर असंगठित मजदूर यूनियन उत्तर प्रदेश ने सोमवार को श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। खिरनीबाग रामलीला मैदान में हुई सभा में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद ने मनरेगा बहाल करने, साल में 300 दिन काम और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने की मांग की। प्रदेश संरक्षक सुबोध रावत ने न्यूनतम मजदूरी 42 हजार रुपये और 15 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मांग उठाई। श्रमिकों ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अपूर्व सिंह को ज्ञापन सौंपा। सभा में जिला अध्यक्ष जगपाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष मतलूब अली, प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार, महानगर अध्यक्ष जहीर अली, प्रदेश कार्यालय मंत्री मो० गुलाम शाकिर, महिला कमेटी की जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैनाज बेगम ,राजन मिश्रा सहितम कई लोग मौजूद रहे।
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