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विवि के प्रस्तावित विधेयक के विरोध में प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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राज्य सरकार द्वारा विवि का नया अधिनियम 2026 प्रस्तावित है, जिसके विरोध में शिक्षकेतर कर्मी और शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। टीएमबीयू में प्रशासनिक भवन के समक्ष जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य प्रस्तावित विधेयक से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बचाना है।

विवि के प्रस्तावित विधेयक के विरोध में प्रदर्शन

भागलपुर, वरीय संवाददाता। राज्य सरकार द्वारा विवि का नया अधिनियम 2026 प्रस्तावित है। इसको लेकर राज्यस्तर पर लगातार विवि में शिक्षकेतर कर्मी और शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को टीएमबीयू में भी बिहार राज्य कॉलेज-विवि कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सड़क मार्च करते हुए प्रशासनिक भवन के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व महासंघ के प्रक्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल और टीएमबीयू तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महासचिव सह सीनेट सदस्य रंजीत कुमार कर रहे थे। इस आंदोलन को विवि शिक्षक और विभिन्न कॉलेज शिक्षक संघों ने भी अपना समर्थन दिया था। आंदोलन के उद्देश्य से एक कर्मचारी और शिक्षक संघों के संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। प्रशासनिक भवन पहुंचने से पूर्व सभी शिक्षकेतर कर्मी और शिक्षक ओल्ड पीजी परिसर में इकट्ठा हुए। जहां से सड़क मार्च करते हुए मारवाड़ी कॉलेज, विवि थाना होते हुए विवि पहुंचे। वहां विवि कर्मचारी संघ के लोग प्रशासनिक भवन में धरने पर बैठे थे। जुलूस में शामिल कर्मचारी और शिक्षकों ने सरकार और विवि प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रक्षेत्रीय मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक के विरोध में आंदोलन तेज किया जाएगा। इसमें शिक्षक संघों का साथ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक से विश्वविद्यालयों की अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होगी। इससे शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा हित, वेतन-पेंशन समेत अन्य अधिकारों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि विवि में कोई अधिकारी तक नहीं है, जिनके माध्यम से वे लोग अपनी बातें आगे बढ़ाएं。

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अन्य घटनाएँ

कुछ देर बार कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे आंदोलन पर बैठे कर्मियों के बीच पहुंचे। इस दौरान सभी ने अपनी मांग रखते हुए कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा। कुलसचिव ने कहा कि उनके ज्ञापन को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। आंदोलन के दौरान कई शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए कुलपति के आवास से काम करने पर आपत्ति करते हुए विवि से कामकाज करने की मांग की गई। इस दौरान मनोज कुमार, जयेंद्र कुमार, ललन कुमार, कानन राजू, अभिमन्यु कुमार, प्रकाश कुमार पाठक सहित काफी संख्या में कर्मी और शिक्षक मौजूद रहे।

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प्रश्न और उत्तर

राज्य सरकार द्वारा किस नए अधिनियम का प्रस्ताव किया गया है?
राज्य सरकार द्वारा विवि का नया अधिनियम 2026 प्रस्तावित है।
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