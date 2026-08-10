महंगाई के खिलाफ वाम दलों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन
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किसानों, मजदूरों और जनता की मांगों को लेकर सोमवार को किसान, मजदूर संगठनों और ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर सामूहिक गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। कार्यकर्ता आंबेडकर पार्क में एकत्र हुए। जुलूस की शक्ल में कलक्ट्रेट तक पहुंचे और वहां केन्द्र सरकार की जन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सामूहिक गिरफ़्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना था कि पूरा देश अभूतपूर्व महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, वित्तीय संकट, बिजली सहित समूचे सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के दौर से गुजर रहा है। इन हालातों और केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों का सबसे अधिक दुष्प्रभाव देश के किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, पेंशन भोगियों तथा गरीब तबकों पर पड़ रहा है।
संकट के इस दौर में केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता करके देश के कृषि व्यवस्था, कृषि और दुग्ध उत्पादनों के वजूद को बचाये रखने पर सवाल खड़े किये हैं। थान सिंह, चंद्रपाल सिंह आजाद, महिपाल सिंह एडवोकेट, श्याम लाल, भूकन सिंह, महिपाल सिंह, बृजपाल सिंह, चमन आरा, शरीफ अहमद, मनोज कुमारी, मिथलेश कुमारी, जैनब जहां, भूरी देवी, शमीम सैफी, सीमा सिंह, संगीता, रुखसाना, आफरीन, कृष्णा, रीता, सविता, उत्तरप्रदेश खेत मजदूर यूनियन के रामकिशोर रस्तोगी, प्रदीप सैनी, पुष्पा. सैनी आदि रहे।
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