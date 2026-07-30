26वें दिन भी जारी रहा अतिथि शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना
भागलपुर के टीएमबीयू के 70 अतिथि शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना 26वें दिन भी जारी है। शिक्षक न्याय व पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो वे आंदोलन को उग्र बनाएंगे।
भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएमबीयू के 70 अतिथि शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को 26वें दिन भी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से जारी रहा। लंबित मांगों के समाधान को लेकर धरनारत शिक्षकों ने एकजुटता दिखाते हुए न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया। आंदोलनकारी शिक्षकों ने कहा कि बीते 26 दिनों से वे धैर्य और अनुशासन के साथ अपनी बात प्रशासन व राज्य सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। वे केवल अपने सम्मान, रोजगार और विवि में पारदर्शी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उपेक्षा जारी रही, तो वे आंदोलन को उग्र रूप देने पर विचार करेंगे।
मौके पर डॉ. प्रताप राज, डॉ. नीतीश कुमार भारद्वाज, डॉ. सरोज कुमार, डॉ. अजय कुमार, डॉ. अतुल समीरण, डॉ. रूपा कुमारी और डॉ. सृष्टि गर्ग समेत कई अन्य अतिथि शिक्षक उपस्थित थे।
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