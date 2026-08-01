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कुलगाम आतंकी हमले के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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खूंटी में शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले और सांसद पप्पू यादव से जुड़े कथित मंदिर दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की और कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर किसी प्रकार का आघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कुलगाम आतंकी हमले के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन

खूंटी, संवाददाता। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले और सांसद पप्पू यादव से जुड़े कथित मंदिर दान चोरी प्रकरण के विरोध में शनिवार को बजरंग दल, खूंटी इकाई के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की अपील की। साथ ही सांसद पप्पू यादव से जुड़े कथित मंदिर दान चोरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। प्रदर्शन का नेतृत्व बजरंग दल के जिला सह संयोजक कर्मवीर महतो ने किया। उन्होंने कहा कि कुलगाम में निर्दोष लोगों पर हुआ आतंकी हमला अत्यंत दुखद और निंदनीय है। आतंकवाद देश की सुरक्षा और एकता के लिए गंभीर चुनौती है, इसलिए इसके खिलाफ और अधिक सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और सनातन संस्कृति पर किसी भी प्रकार का आघात स्वीकार नहीं किया जाएगा。

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विरोध प्रदर्शन में जानकारी

कर्मवीर महतो ने सांसद पप्पू यादव से जुड़े कथित मंदिर दान चोरी प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि किसी जनप्रतिनिधि के आचरण पर गंभीर सवाल उठते हैं तो लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मंदिरों और धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए तथा सत्य सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

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कार्यकर्ताओं की भागीदारी

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के विरोध और राष्ट्रहित के समर्थन में नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि बजरंग दल राष्ट्र, धर्म और समाज से जुड़े मुद्दों पर आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। कार्यक्रम में नगर संयोजक अभय साहू, निशांत कुमार, निशांत गोप, कृष कुमार, मनोरंजन स्वांशी, सागर कुमार, श्रीकांत कश्यप, अविनाश मांझी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया?
विरोध प्रदर्शन खूंटी के भगत सिंह चौक पर किया गया।
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