परीक्षाओं में धांधली के विरोध में भाजयुमो का प्रदर्शन

रातू, प्रतिनिधि। झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शनिवार को प्रदर्शन किया। भाजयुमो रातू पश्चिमी मंडल के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष सुबोध कुमार साहू ने किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ज्ञापन में कहा गया कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में भारी अनियमितताएं हुई हैं। राज्य में पेपर लीक और परीक्षा माफियाओं द्वारा सीटों की बिक्री जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। इन मुद्दों को लेकर पिछले छह दिनों से छात्र रांची में आंदोलनरत हैं।

ज्ञापन की मांगें

ज्ञापन में 2019 के बाद हुई सभी जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल व अन्य भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने तथा भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। इसके अलावा 14वीं जेपीएससी मामले में तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांगते पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी, आयोग के तीनों सदस्यों की बर्खास्तगी व गिरफ्तारी तथा उत्पाद सिपाही दौड़ परीक्षा में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग भी की गई। मंडल अध्यक्ष सुबोध कुमार साहू ने कहा कि सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।