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छात्रों पर लाठीचार्ज की माकपा ने की निंदा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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माकपा के जिला सचिव रत्नेश झा ने बेगूसराय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है, इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। झा का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग अनुचित है, और सरकार को बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

छात्रों पर लाठीचार्ज की माकपा ने की निंदा

लाखो। माकपा के जिला सचिव रत्नेश झा ने बेगूसराय में छात्र-युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करना पूरी तरह अनुचित है। सरकार को छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से करना चाहिए, न कि दमनात्मक कार्रवाई से उनकी आवाज दबाने का प्रयास करना चाहिए। रत्नेश झा ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों पर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बजाय पुलिस कार्रवाई का रास्ता अपना रही है।

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उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।

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