छात्रों पर लाठीचार्ज की माले ने की निंदा
भाकपा माले के जिला सचिव, खेग्रामस के जिला secretary और किसान महासभा के जिलाध्यक्ष ने बेगूसराय में छात्र-युवाओं के प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की है। नेताओं ने छात्रों की रिहाई, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, और पेपर लीक से जुड़ी मौतों के मामलों में मुआवजा की मांग की।
लाखो। भाकपा माले के जिला सचिव दिवाकर प्रसाद, खेग्रामस के जिला सचिव चन्द्रदेव वर्मा और किसान महासभा के जिलाध्यक्ष नवलकिशोर सिंह ने जंतर-मंतर आंदोलन के समर्थन में बेगूसराय में छात्र-युवाओं के प्रदर्शन पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की है। नेताओं ने गिरफ्तार छात्रों की अविलंब रिहाई की मांग करते हुए कहा कि छात्र-युवा शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नेट-नीट व्यवस्था समाप्त करने, पेपर लीक से मौत के मामलों में आश्रितों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने तथा छात्र आंदोलनों पर दमनात्मक कार्रवाई बंद करने की मांग की।
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