भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती: अखिलेश यादव
दिल्ली में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के तेवर सख्त हो गए हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। वरिष्ठ नेता डिंपल यादव ने भी कहा कि सरकार को दोनों मुद्दों पर बयान देना चाहिए।
दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के तेवर सख्त होते जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को भगवान की लाठी में आवाज नहीं होने की नसीहत देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा और सरकार सदन में प्रभु श्रीराम का नाम भी नहीं लेना चाहती है। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर में चंदा चोरी एक दूसरे से जुडे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों पर बहस होनी चाहिए। छात्रों पर बर्बरता पर चर्चा के लिए सरकार के तैयार होने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, सरकार यह बात एक सप्ताह पहले भी कह सकती थी। अखिलेश यादव ने सरकार पर प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब चंदा चोरी की बात होगी, तो हम श्री राम का नाम लेंगे, पर सरकार श्री राम का नाम नहीं लेना चाहती। इसलिए, वह इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। बसपा नेता आकाश के अंकल वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इस बहस में नहीं उलझना चाहिए。
दस बच्चे पैलेट गन से घायल हुए: डिंपल
सपा की वरिष्ठ नेता डिंपल यादव ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि विपक्ष छात्र आंदोलन और राम मंदिर में चोरी दोनों मुद्दों पर सरकार का बयान चाहते हैं, पर सरकार तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, आरटीआई से पता चला है कि कम से कम दस बच्चे पैलेट गन से घायल हुए हैं। जबकि सरकार ने कहा था कि पैलेट गन नहीं चलाई गई। इससे साफ है कि सरकार हकीकत छुपा रही है। उन्होंने कहा कि चंदा चोरी बड़ा मुद्दा है और सरकार को बयान देना चाहिए।
झारखंड सरकार छात्रों की बात सुने
अखिलेश यादव ने झारखंड सरकार को छात्रों से बातचीत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह पहले भी कह चुके हैं कि बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। बातचीत जारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ने भी कहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार है।
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