भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती: अखिलेश यादव

दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के तेवर सख्त होते जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को भगवान की लाठी में आवाज नहीं होने की नसीहत देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा और सरकार सदन में प्रभु श्रीराम का नाम भी नहीं लेना चाहती है। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर में चंदा चोरी एक दूसरे से जुडे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों पर बहस होनी चाहिए। छात्रों पर बर्बरता पर चर्चा के लिए सरकार के तैयार होने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, सरकार यह बात एक सप्ताह पहले भी कह सकती थी। अखिलेश यादव ने सरकार पर प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब चंदा चोरी की बात होगी, तो हम श्री राम का नाम लेंगे, पर सरकार श्री राम का नाम नहीं लेना चाहती। इसलिए, वह इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। बसपा नेता आकाश के अंकल वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इस बहस में नहीं उलझना चाहिए。