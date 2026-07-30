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संपादित: प्रदर्शन के बाद : घायल युवती को दस दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन व संसद मार्च के दौरान घायल 21 वर्षीय युवती को दस दिन बाद गुरुवार को आरएमएल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।अस

संपादित: प्रदर्शन के बाद : घायल युवती को दस दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली

नई दिल्ली, प्रसं। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन व संसद मार्च के दौरान घायल 21 वर्षीय युवती को दस दिन बाद गुरुवार को आरएमएल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि युवती को गंभीर हालत में भर्ती किया गया था लेकिन इलाज के बाद वह संतोषजनक रूप से ठीक है। युवती 20 जुलाई को संसद मार्च में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। उस दौरान लाठीचार्ज और हिंसा होने के कारण वह घायल हो गई थी। वह खुद से ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। इस वजह से उसे आरएमएल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ा था।

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अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अब वह युवती साफ-साफ बात कर रही है।

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