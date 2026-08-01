संतों के अपमान के विरोध में विहिप ने किया शुद्धि हवन
मेदिनीनगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संसद भवन के बाहर संतों के अपमान के विरोध में श्रीकृष्ण मंदिर में शुद्धि हवन का आयोजन किया। नेताओं ने कहा कि इस घटना से करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताने की आवश्यकता है।
मेदिनीनगर। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) एवं बजरंग दल की पलामू यूनिट ने शनिवार को गीता भवन स्थित श्रीकृष्ण मंदिर परिसर में संसद भवन के बाहर संतों के कथित अपमान के विरोध में शुद्धि हवन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से ईश्वर से संबंधित लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई। विहिप नेताओं ने कहा कि संसद भवन के बाहर हुई घटना से करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उनका कहना था कि अगर किसी को किसी वित्तीय अनियमितता को लेकर सवाल उठाना है तो उसे संबंधित जांच एजेंसियों, सरकार या श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध दर्ज कराने के अन्य तरीके भी उपलब्ध हैं। हवन कार्यक्रम में विभाग मंत्री महेंद्र नाथ, जिला उपाध्यक्ष अनामिका सिंह, जिला मंत्री अमित तिवारी, सह मंत्री आनंद कुमार चौरसिया, सेवा प्रमुख गोपाल तिवारी, समरसता सह प्रमुख रवि तिवारी, जिला संगठन मंत्री संतोष यादव, सूरज चौरसिया आदि उपस्थित रहे।
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