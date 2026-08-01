मोहनपुर में भाजपा का मशाल जुलूस
झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ भाजपा ने मोहनपुर चौक पर मशाल जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ी युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की जरूरत पर जोर दिया।
देवघर, प्रतिनिधि। झारखंड में जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध में शुक्रवार शाम भारतीय जनता पार्टी के मोहनपुर मंडल की ओर से मोहनपुर चौक पर मशाल जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष सुनील यादव ने किया। जुलूस में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने युवाओं के भविष्य के साथ हुए कथित खिलवाड़ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।
कार्यकर्ताओं की मांग
इस दौरान मंडल प्रभारी मिथिलेश सिन्हा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि युवाओं का विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार को पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। मशाल जुलूस मोहनपुर चौक के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा।
प्रमुख नेता और कार्यकर्ता
कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष जगन्नाथ यादव, मीडिया प्रभारी भरत कुमार रावत, ओबीसी मोर्चा के सौरभ सुमन, महामंत्री बृजमोहन सिंह, महेंद्र शाह, राजेश यादव, ओम प्रकाश यादव, जनार्दन यादव, भिवेश कुमार, धनंजय झा, सुरेंद्र यादव, अजित यादव सहित भाजपा के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। अंत में कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों को शीघ्र दंडित करने की मांग दोहराई।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें