छात्रों के समर्थन में दिल्ली जा रहे भाकियू टिकैत कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका
दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसानों ने दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के नेता और कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्होंने शांति से विरोध जारी रखा, लोकतांत्रिक मूल्यों की हिफाजत की मांग की।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की ब्लॉक कार्यकारिणी इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए। हालांकि सूचना मिलने पर कुंदरकी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। नगर अध्यक्ष और ब्लॉक महामंत्री रागिव चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली जाने के लिए निकले थे। पुलिस द्वारा रोके जाने पर किसान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। मौके पर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और किसानों को समझाकर पुलिस चौकी परिसर ले जाया गया।
वहां भी किसानों ने छात्र आंदोलन के समर्थन में तथा दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि छात्रों और किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बलपूर्वक रोकने की निंदा करते हुए अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन में तसलीम, युवा नगर अध्यक्ष फहीम पाशा, डॉ. हसनैन, अजहर अली, बब्बू, कुरेश, जीशान पाशा सहित अन्य किसान पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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