भाकपा माले का संकल्प दिवस, केन्द्र सरकार के खिलाफ भरी हुंकार

- 09 अगस्त को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की दी चेतावनीभाकपा माले का संकल्प दिवस, सरकार के खिलाफ भरी

चानन, निज संवाददाता। भाकपा-माले, एआईसा, आरवाईएस, सीपीआई एमएल का संयुक्त आह्वान पर मननपुर बाजार में संकल्प दिवस के मौके पर केन्द्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि शिक्षा- परीक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी को सजग होने की जरूरत है।

प्रदर्शन की योजना कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनसरोकारों और छात्र-युवा, मजदूर व कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए 09 अगस्त को लखीसराय जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का एलान किया गया। सभा को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कमेटी नेता सरोज चौबे सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि विभिन्न जनसमयाओं और लंबित मांगों को लेकर सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाया जाएगा।

बैठक और चर्चा कार्यक्रम में सत्यार्थी, शिवनंदन पंडित, विंदेश्वरी मांझी, दिनदयाल यादव, नागेश्वर तांती, प्रेमलता देवी, ललिता देवी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्त्ता मौजूद रहे। मननपुर बाजार में प्रदर्शन के बाद संग्रामपुर गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में बिहार राज्य विद्यालय सफाई कर्मचारी संघ, खेत मजदूर सभा तथा बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ एक्टू की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में सफाई कर्मियों, रसोइयों और खेत मजदूरों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि संबंधित विभागों और उच्च अधिकारियों के समक्ष इन समस्याओं को उठाकर समाधान का प्रयास किया जाएगा।

राजनीतिक और शैक्षणिक मांगें संकल्प दिवस के अवसर नेताओं ने कई राजनीतिक और शैक्षणिक मांगें भी उठाई। इनमें आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच, घायल आंदोलनकारियों को मुआवजा देने, विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि वापस लेने, ऑर्नस नामांकन में 7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता समाप्त करने, शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाने, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम वापस लेने, एनटीए को भंग करने तथा सभी रिक्त सरकारी पदों पर शीघ्र बहाली की मांग शामिल रही। कार्यक्रम के अंत में कार्यालय शिवनंदन पंडित ने कहा कि इन मांगों के समर्थन में 09 अगस्त को जिला मुख्यालय पर व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा, मजदूर और कर्मचारी भाग लेंगे।