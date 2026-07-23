सोशल मीडिया पर की जा रही जातिसूचक टिप्पणियां, आक्रोश
मैनपुरी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) की जिला इकाई ने पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित एवं अतिदलित समाज के विरुद्ध कथित जातिसूचक और अपमानजनक टिप्पणियो
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) की जिला इकाई ने पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित एवं अतिदलित समाज के विरुद्ध कथित जातिसूचक और अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। गुरुवार को जिलाध्यक्ष सौरभ कश्यप के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पहुंचे पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर कहा कि समाज के वंचित वर्गों के सम्मान, अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के विरुद्ध कुछ राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित और अतिदलित समाज में आक्रोश पैदा हो रहा है।
सोशल मीडिया पर जातिसूचक और भड़काऊ टिप्पणी रोकी जाए।
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