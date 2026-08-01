जेपीएससी की परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन
सिमडेगा में भाजपा जिला इकाई ने जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। चुनावी नारेबाजी के दौरान मुख्यमंत्री से इस्तीफे की माँग की गई तथा मामले की सीबीआई जांच की आवश्यकता बताई गई। भाजपा नेताओं ने कहा कि युवाओं के वर्षों की मेहनत पर प्रश्नचिह्न लगा है।
सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। जेपीएससी की परीक्षा में कथित धांधली एवं भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा जिला इकाई ने शनिवार को समाहरणालय के समीप धरना-प्रदर्शन आयोजित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के इस्तीफे तथा पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा नेता राकेश रविकांत के स्वागत भाषण से हुई। मुख्य वक्ता भाजपा जिला महामंत्री रवि गुप्ता ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं ने लाखों युवाओं की वर्षों की मेहनत और सपनों पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार युवाओं के सवालों का जवाब देने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होने तक संघर्ष जारी रखेगी। कार्यक्रम का संचालन भाजयुमो जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह ने किया, जबकि नगर अध्यक्ष चंदन प्रसून ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।धरना-प्रदर्शन में हंसा रानी, प्रतिमा देवी, पिंकी प्रसाद, कमला कुमारी, लक्ष्मण बड़ाईक, अनूप प्रसाद, कृष्णा ठाकुर सहित कई भाजपा पदधारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इधर कोलेबिरा में भी भाजपा के द्वारा रणबहादुर सिंह चौक के समीप धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया।
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