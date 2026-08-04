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सांसद पप्पू यादव पर हमले के विरोध में युवाशक्ति ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
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सांसद पप्पू यादव पर हमले के विरोध में युवाशक्ति ने किया प्रदर्शन

खगड़िया । एक प्रतिनिधि सामाजिक संगठन युवा शक्ति के बैनर तले मंगलवार को को पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर कथित फर्जी साधुओं द्वारा किए गए जानलेवा हमले एवं हत्या की साजिश के विरोध में शहर में प्रदर्शन किया। वही राजेंद्र चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। युवाशक्ति कार्यकर्ताओं ने शहर के जेएनकेटी इंटर स्कूल के गेट से विरोध मार्च निकालते हुए राजेद्र चौक पहुंचे। जहां पुतला दहन किया गया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार एवं गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की।

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प्रदर्शन के दौरान युवा शक्ति के कार्यकारी अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सनातन के नाम पर लोगों को बांटना बंद करें। भगवा के नाम पर समाज में रंगभेद की राजनीति बंद करें तथा जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने जैसा खिलवाड़ बंद करें। उन्होंने कहा कि जब सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव संसद परिसर में राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी करने वाले कथित भ्रष्ट साधु-संतों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद साधु के वेष में उन पर हमला करना और उनकी हत्या की साजिश रचने वालों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना लोकतंत्र को शर्मसार करता है। श्री त्यागी ने कहा कि यदि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं होगी तो आम जनता स्वयं को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? उन्होंने केंद्र सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो युवा शक्ति पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। इस मौके पर पर युवाशक्ति के कार्यकारी अध्यक्ष मिथुन कुमार के अलावा आशुतोष कुमार, रंजन यादव, सुमित कुमार, पवन दास आदि थे।

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