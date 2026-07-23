जोमैटो-स्वीगी से अंजान लोग भेज रहे प्रदर्शनकारियों का खाना

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए कई रेस्तरां से खाना पहुंचाया जा रहा है। डिलीवरी ब्वॉय स्वदेश और रोहित ने बताया कि ऑनलाइन ऑर्डर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे राज्यों से भी आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी ऑटो-कैब और दुपहियों से पहुंच रहे हैं।

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए दिनभर अलग-अलग रेस्तरां से खाना पहुंच रहा है। किसी रेस्तरां से बर्गर-पिज्जा तो कहीं से खाने की थाली आ रही है। पानी से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक की व्यवस्था यहां प्रदर्शनकारियों के लिए गुरुवार को देखी गई। डिलीवरी करने वालों का कहना है कि उन्हें यह सामान यहां पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। अलग-अलग जगहों से लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सामान को जंतर-मंतर पहुंचाने के ऑर्डर दे रहे हैं। वह इस ऑर्डर की कीमत भी ऑनलाइन ही चुका दे रहे हैं। जोमैटो के लिए डिलीवरी ब्वॉय का काम कर रहे स्वदेश ने बताया कि वह बीते तीन दिनों में 30 से ज्यादा ऑर्डर अकेले जंतर-मंतर पर पहुंचा चुका है। कनॉट प्लेस के नामी रेस्तरां को ऑनलाइन बुकिंग मिल रही है जिसमें खाना जंतर-मंतर पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है। यहां के रेस्तरां से वह ऑर्डर उठाकर जंतर-मंतर लाते हैं और यहां जिसे आवश्यकता हो, उसे बांट देते हैं। ऑर्डर करने वालों ने यहीं निर्देश दिए हैं। यहां लोग एक बार में 50 पिज्जा, 100 बर्गर, 100 प्लेट छोले भठूरे, थाली आदि के ऑर्डर दे रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पानी, कोल्ड ड्रिंक और यहां तक की जूस के पाउच भी भेजे जा रहे हैं。

डिलीवरी ब्वॉय की स्थिति डिलीवरी ब्वॉय रोहित ने बताया कि इस तरह के ऑर्डर केवल दिल्ली से नहीं बल्कि, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आदि जगह से भी लोग कर रहे हैं। इनके नाम और मोबाइल नंबर तो उनके पास आते हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी उन्हें नहीं है। वह केवल ऑर्डर पहुंचाने का अपना काम पूरा कर रहे हैं। इस तरह के ऑर्डर पर उन्हें भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं। वह ऑर्डर को लाकर यहां लोगों के बीच बांट दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि गुरुवार रात को इस प्रकार की बुकिंग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ परेशानियां आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद काफी संख्या में डिलीवरी हो रही थी।

कैसे पहुंच रहे हैं प्रदर्शनकारी ऑटो-कैब के अलावा दुपहियों से पहुंच रहे प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, उनमें ज्यादा संख्या ऑटो-कैब से आने वालों की है। वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुकिंग कर कैब-ऑटो में सवार होकर जंतर-मंतर या जनपथ की लोकेशन डालकर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग अपने दुपहियों पर भी सवार होकर पहुंच रहे हैं।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिखा रहे जंतर-मंतर की लोकेशन खाना बुक करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेज खुलते ही जंतर-मंतर की लोकेशन दिखा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप जंतर-मंतर पर खाना भेजना चाहते हैं तो उनके प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। दोनों ही प्रमुख प्लेटफॉर्म पर इस तरह की सुविधा ऐप इस्तेमाल करने वालों को दी जा रही है।