यशवीर महाराज का ऐलान, 25 को रतनपुरी थाने में करेंगे धरना प्रदर्शन

खतौली सोमवार को रतनपुरी थाना क्षेत्र के सठेड़ी गांव में हुई पंचायत में यशबीर महाराज ने बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने फुलत मदरसे में हुए धर्मांतरण को लेकर दर्ज हुए केस के बाद दरोगा द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज होकर 25 अगस्त को थाने में तीन दिन का धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है।रतनपुरी थाना क्षेत्र के फुलत गांव का मदरसा एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। पिछले दिनों यशवीर महाराज ने फुलत स्थित मदरसे में हुए धर्मांतरण का मुद्दा जोरों से उठाया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। फुलत स्थित मदरसे के संचालक और उसके बेटों पर थाने में केस भी दर्ज किया गया था।

केस दर्ज के बाद पुलिस की करवाई से नाराज होकर यशवीर महाराज ने शनिवार को सठेडी के एक बैंकट हॉल में हिंदू समाज के लोगों की पंचायत करने का ऐलान किया। इसी को लेकर पुलिस अलर्ट हुई। पुलिस ने बैंकट हॉल संचालक को कार्रवाई करने की बात कहते हुए पंचायत न करने को कहा। पुलिस की कार्रवाई की खबर यशवीर महाराज को मिली तो उन्होंने इसी गांव के एक शिव मंदिर में पंचायत की जिसमें सैकड़ो की संख्या में लोग पहुंचे, उन्होंने पंचायत में कहा कि फुलत मदरसे में दर्ज हुए केस के बाद पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है वह बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस ने आरोपियों को पूरी तरह से छूट दी और उन्होंने अग्रिम जमानत करा ली, उन्होंने कहा कि जो दरोगा ने मामले की जांच पड़ताल की है वह पहले भी कई बार सस्पेंड हो चुका है। उन्होंने कहा कि जब तक फुलत मदरसे के संचालक कलीम सिद्दीकी, हिफजुर्रहमान और उसके बेटे जेल नहीं जाएंगे, मदरसे पर सील नहीं लगी और उनकी मान्यता रद्द नहीं हुई तो 25 अगस्त को हिंदू संगठन के हजारों की संख्या में लोग रतनपुरी थाने में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे जो तीन दिन तक चलेगा, यदि उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई तो वह भूख हड़ताल भी करेंगे उन्होंने कहा कि हिफजुर्रहमान ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर मदरसा बनाया हुआ है जहां पर एक हिंदुओं का कुआ था इस पर लोग पूजा पाठ करते थे उन्होंने प्रशासन से मदरसे की जमीन को मुक्त कराने की मांग की। पंचायत में राज दरबार आश्रम भूपखेड़ी से गोरवानंद महाराज, आचार्य वीर महाराज, जिला पंचायत सदस्य मनोज, ठाकुर मयंक राजपूत, राकेश प्रजापति, हरिओम सोम आदि मौजूद रहे।