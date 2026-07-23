मानदेय की मांग को लेकर सीवीओ को सौंपा ज्ञापन
तेजवापुर में ऑल पैरावेट पशुमित्र मैत्री कार्यकर्ता सेवा समिति संघ ने नियमित मानदेय की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन ने पशुपालन विभाग की योजनाओं को संचालित करने वाले पशुमित्रों के लिए मानदेय की मांग करते हुए 23 जुलाई से टीकाकरण अभियान का बहिष्कार और 5 अगस्त को लखनऊ में धरने की बात कही।
तेजवापुर, संवाददाता। नियमित मानदेय की मांग को लेकर ऑल पैरावेट पशुमित्र मैत्री कार्यकर्ता सेवा समिति संघ उत्तर प्रदेश ने आंदोलन की चेतावनी दी है। गुरुवार को संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश कुमार उपाध्याय को ज्ञापन सौंपकर जल्द नियमित मानदेय लागू करने की मांग की। संगठन का कहना है कि प्रदेशभर के पशुमित्र वर्षों से पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियमित मानदेय नहीं मिल सका है। शासन को प्रस्ताव भेजे जाने और कई बार पत्राचार के बावजूद कोई निर्णय न होने से पशुमित्रों में नाराजगी है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि मांगों की अनदेखी के विरोध में 23 जुलाई से एफएमडी (मुंहपका-खुरपका) टीकाकरण अभियान तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्य का बहिष्कार किया जाएगा।
यदि 4 अगस्त तक शासन स्तर पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो 5 अगस्त को प्रदेशभर के पशुमित्र लखनऊ स्थित पशुपालन निदेशालय तक पैदल मार्च कर धरना-प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश महामंत्री शादाब किदवई, जिलाध्यक्ष अश्विनी मिश्रा, उपाध्यक्ष शिवनरेश सिंह, महामंत्री मणिकांत त्रिपाठी, सलाहकार शिवनन्दन, रक्षाराम गुप्ता, अखिलेश सिंह, तरुणेश मौर्या सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं पशुमित्र मौजूद रहे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें