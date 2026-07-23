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मानदेय की मांग को लेकर सीवीओ को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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तेजवापुर में ऑल पैरावेट पशुमित्र मैत्री कार्यकर्ता सेवा समिति संघ ने नियमित मानदेय की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन ने पशुपालन विभाग की योजनाओं को संचालित करने वाले पशुमित्रों के लिए मानदेय की मांग करते हुए 23 जुलाई से टीकाकरण अभियान का बहिष्कार और 5 अगस्त को लखनऊ में धरने की बात कही।

मानदेय की मांग को लेकर सीवीओ को सौंपा ज्ञापन

तेजवापुर, संवाददाता। नियमित मानदेय की मांग को लेकर ऑल पैरावेट पशुमित्र मैत्री कार्यकर्ता सेवा समिति संघ उत्तर प्रदेश ने आंदोलन की चेतावनी दी है। गुरुवार को संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश कुमार उपाध्याय को ज्ञापन सौंपकर जल्द नियमित मानदेय लागू करने की मांग की। संगठन का कहना है कि प्रदेशभर के पशुमित्र वर्षों से पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियमित मानदेय नहीं मिल सका है। शासन को प्रस्ताव भेजे जाने और कई बार पत्राचार के बावजूद कोई निर्णय न होने से पशुमित्रों में नाराजगी है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि मांगों की अनदेखी के विरोध में 23 जुलाई से एफएमडी (मुंहपका-खुरपका) टीकाकरण अभियान तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्य का बहिष्कार किया जाएगा।

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यदि 4 अगस्त तक शासन स्तर पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो 5 अगस्त को प्रदेशभर के पशुमित्र लखनऊ स्थित पशुपालन निदेशालय तक पैदल मार्च कर धरना-प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश महामंत्री शादाब किदवई, जिलाध्यक्ष अश्विनी मिश्रा, उपाध्यक्ष शिवनरेश सिंह, महामंत्री मणिकांत त्रिपाठी, सलाहकार शिवनन्दन, रक्षाराम गुप्ता, अखिलेश सिंह, तरुणेश मौर्या सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं पशुमित्र मौजूद रहे।

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