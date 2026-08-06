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डेहरी ईओ हत्याकांड के विरोध में तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे कार्यपालक पदाधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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औरंगाबाद जिले के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में धमदाहा, मीरगंज, भवानीपुर और रूपौली नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इस हड़ताल से नगर पंचायती कार्य प्रभावित हो रहे हैं, हालांकि अन्य कर्मी अपने कार्यों पर लौट आए हैं।

डेहरी ईओ हत्याकांड के विरोध में तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे कार्यपालक पदाधिकारी

धमदाहा, एक संवाददाता। औरंगाबाद जिले के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में अनुमंडल क्षेत्र के धमदाहा, मीरगंज, भवानीपुर और रूपौली नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों की हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण नगर पंचायतों के प्रशासनिक कार्य प्रभावित रहे। कार्यपालक पदाधिकारियों की अनुपस्थिति को देखते हुए पंचायत सहयोग शिविर के संचालन के लिए जिला प्रशासन की ओर से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई ताकि शिविर का कार्य बाधित न हो। हालांकि हत्या के विरोध में दूसरे दिन नगर पंचायत कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा था लेकिन तीसरे दिन अन्य कर्मी अपने-अपने कार्य पर लौट आए।

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इसके साथ ही दो दिनों से प्रभावित सफाई व्यवस्था भी बहाल कर दी गई। इसके बावजूद कार्यपालक पदाधिकारी अब तक काम पर नहीं लौटे हैं। उनके हड़ताल पर रहने से नगर पंचायतों में सामान्य कार्यों को छोड़कर कई प्रशासनिक एवं विकास योजनाओं से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को भी विभिन्न कार्यालयी कार्यों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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