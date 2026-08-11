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एफसीआरए विधेयक वापस लेने की मांग को लेकर आइजोल में रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मिजोरम की राजधानी आइजोल में हजारों ईसाई समुदायों ने प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक के खिलाफ रैली निकाली। यह रैली 'काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम' के आह्वान पर आयोजित की गई थी, जिसमें कई बड़े गिरिजाघर शामिल थे। रैली ने जनसभा के लिए वनापा हॉल के बाहर एकत्र होकर विरोध दर्ज किया।

एफसीआरए विधेयक वापस लेने की मांग को लेकर आइजोल में रैली

आइजोल, एजेंसी। मिजोरम की राजधानी आइजोल में अलग-अलग ईसाई समुदायों के हजारों लोगों ने प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक के विरोध में मंगलवार को रैली निकाली। यह रैली मिजोरम में हाल ही में गठित 'काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम' (सीसीएम) के आह्वान पर आयोजित की गई थी। यह नौ बड़े गिरिजाघरों का एक समूह है, जिसमें प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ इंडिया और बैपटिस्ट चर्च ऑफ मिजोरम (बीसीएम) भी ​​शामिल हैं। विरोध मार्च दो दिशाओं में एक जारकावट से और दूसरा सिकुलपुइकॉन से निकाला गया और इसमें शामिल लोग एक जनसभा के लिए वनापा हॉल के बाहर एकत्र हुए।

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