पप्पू यादव पर हमले के खिलाफ गृहमंत्री का पुतला दहन
सीवान में, जिला कांग्रेस के बैनर तले सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला गया। मार्च का आरंभ जिला परिषद से हुआ और यह कचहरी रोड होता हुआ जेपी चौक पहुंचा, जहां गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने इसे कायराना कार्रवाई करार दिया।
सीवान। दिल्ली में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में हुए हमले के खिलाफ जिला कांग्रेस के बैनर तले शहर में प्रतिरोध मार्च सोमवार को निकाला गया। जिला परिषद से प्रतिरोध मार्च शुरू होकर कचहरी रोड होते हुए जेपी चौक पहुंचा। जेपी चौक पर आक्रोशित नारे लगाते हुए गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सांसद पप्पू यादव के ऊपर हमले करवाना कायराना कार्रवाई है। यह भी स्पष्ट है कि हमलावर, भाजपा से जुड़ा था। दिल्ली जैसे जगहों पर जब चुने हुए सांसद पर हमला होता है तो गृहमंत्री अमित शाह को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं।
जिला उपाध्यक्ष शशि कुमार, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूनम सिंह, अशोक कुमार सिंह, जिला पार्षद अरविन्द यादव, विश्वनाथ यादव, शशि कुमार, विकाश तिवारी,आशुतोष कुमार, अमित कुशवाहा, आशीष कुमार यादव, धर्मेन्द्र कुमार, वैद्यनाथ महतो, कुंदन कुमार, संजय रानीपुरी, संजय गुप्ता, मनीष कुमार, पवन कुमार यादव, अल्ताफ राजा , विनोद सम्राट, अभिमन्यु कुमार, अरविंद कुमार व मन्नू सिंह आदि शामिल थे।
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