युवाओं की रिहाई के लिए समाहरणालय पर किया प्रदर्शन
आइसा, आरवाईए और भाकपा माले ने बेगूसराय जिले में संकल्प मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने जेल में बंद छात्रों की रिहाई, मुकदमों की वापसी और सिवान गोलीकांड के लिए जिम्मेदारी मांगी। आइसा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आंदोलन में शामिल छात्रों पर हो रही कार्रवाई की निंदा की।
लाखो, निज संवाददाता। आइसा, आरवाईए और भाकपा माले ने गुरुवार को कमलेश्वरी भवन स्थित जिला कार्यालय से संकल्प मार्च निकाला। झंडा-बैनर के साथ निकला मार्च समाहरणालय पहुंचकर प्रदर्शन में बदल गया। सभा को माले जिला सचिव दिवाकर प्रसाद, आइसा नेता अजय कुमार, सोनू फर्नाज और आरवाईए नेता संजय ठाकुर ने संबोधित किया। वक्ताओं ने बेगूसराय समेत विभिन्न जेलों में बंद आंदोलनकारी छात्रों-युवाओं की अविलंब रिहाई, सभी मुकदमे वापस लेने तथा बेगूसराय जेल में बंद मोहम्मद सन्नाउल्ला, अभिषेक कुमार, प्रशांत कुमार, मोहम्मद शहनवाज और आदित्य राज को रिहा करने की मांग की। उन्होंने सिवान गोलीकांड में डीएम-एसपी पर कार्रवाई और छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की।
साथ ही जंतर-मंतर आंदोलन से जुड़े मोहम्मद जुनैद के साथ दुर्व्यवहार की निंदा की। प्रदर्शन के बाद आइसा प्रतिनिधिमंडल ने बेगूसराय जेल में बंद आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मौके पर राजेश श्रीवास्तव, बैजू सिंह, नवल किशोर सिंह, चंद्रदेव वर्मा सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।
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