एआईडीएसओ ने निकाला प्रतिरोध मार्च
मीनापुर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) ने मुस्तफागंज तक एक प्रतिरोध मार्च निकाला। यह मार्च दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आयोजित किया गया। इस मौके पर कई छात्र नेता शामिल हुए, जिन्होंने सरकार के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए।
मीनापुर। प्रखंड कार्यालय से मुस्तफागंज तक ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) ने गुरुवार को प्रतिरोध मार्च निकाला। दिल्ली में संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया गया। जिलाध्यक्ष शिव कुमार, सकल देव कुमार, अभिषेक कुमार, सोनू मौर्या, मदन कुमार, प्रिंस गौतम, राजीव कुमार, अनिल कुमार, कृष्णा कुमार, अनिशा कुमारी, अंजूम, मंदाकिनी, अंशु, वरुण, रिशु, अंकित, दीप्ति, गोलू, यश, क्रिनजल, अंजली, अविनाश आदि थे।
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