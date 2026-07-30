आइसा-आरवाईए और भाकपा माले ने निकाला मार्च

पीरो, संवाद सूत्र आइसा-आरवाईए और भाकपा माले के राज्यव्यापी संकल्प दिवस के मौके पर पीरो के अगियाव बाजार बस स्टैंड से संकल्प मार्च निकाल कर अगियांव नहर पर सभा आयोजित की गई। संचालन जिला कमिटी सदस्य मनीर आलम ने किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार बिहार और देश के अंदर छात्र और युवाओं के आवाज को लाठी- डंडे और बंदूक के बल पर दबाना बंद कर दे। पूर्व विधायक चन्द्रदीप सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन करने वाले छात्रों का दमन और उनपर फर्जी मुकादमे करने के खिलाफ भाकपा-माले लड़ाई जारी रखेगी। कार्यक्रम में रामबाबू चंद्रवंशी ,कुणाल सिह इनौस , दुदुन सिह , रबनवाज खान, दिनेसर राम मनीर आलम,मनोज राम, राहुल कुमार, रामबचन सिह, गोपीचंद प्रसाद, रामानुज गया सिह, भुवर राम, अशोक राम शाहिद उर्फ बब्लू समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे।