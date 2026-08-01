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सारवां : भाजपाइयों ने निकाला मशाल जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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सारवां मंडल अध्यक्ष संतोष सिंह की अगुवाई में शुक्रवार शाम को सारवां बस स्टैंड से मशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस का आयोजन झारखंड PSC और SSC की पेपर लीक के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री के विरोध में किया गया। कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता भी उपस्थित थे।

सारवां : भाजपाइयों ने निकाला मशाल जुलूस

सारवां प्रतिनिधि। सारवां मंडल अध्यक्ष संतोष सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम सारवां बस स्टैंड से मशाल जुलूस निकाला गया। झारखंड जेपीएससी, जेएसएससी पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री के विरूद्ध मशाल जुलूस निकालकर विरोध-प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी जिला मंत्री जयकांत मंडल, पूर्व जिला मंत्री बलराम पोद्दार, प्रखंड महामंत्री सचिन प्रजापति, दिलीप पांडेय, कृष्ण सिंह, राजकिशोर सिंह, संजय लाल, सुनील सिंह, श्रीकांत सिंह आदि उपस्थित थे।

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