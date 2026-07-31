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जेपीएसएसी घोटाला के खिलाफ कैंट भाजपा का मशाल जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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जेपीएसएसी घोटाला के खिलाफ कैंट भाजपा का मशाल जुलूस

रामगढ़, प्रतिनिधि। रामगढ़ कैंट मंडल भाजपा के अध्यक्ष सुशांत कुमार पाण्डेय नेतृत्व में शुक्रवार को 14वीं जेपीएससी में हुए घोटाला को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मशाल जुलूस रामगढ़ फुटबॉल ग्राउंड से सुभाष चौक तक निकाला गया। जिसमें नगर के भाजपाई शामिल थे। जिसमें मुख्य रुप से रामगढ़ कैंट मंडल भाजपा उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल, महामंत्री सौरभ जयसवाल, मंत्री आकाश गुप्ता, निशा सिन्हा, सुदीप मिश्रा, दिनेश सिंह, शशि शेखर सिंह, सरदार अनमोल सिंह, शीतल सिंह, छोटन सिंह, महेंद्र प्रजापति, राजेश ठाकुर, नरेंद्र चंचल, तरुण शाह, मनोज सिंह, सूरज पासवान, संजय अग्रवाल, महेश चौधरी, संजय श्रीवास्तव, अरविंद सिंह, मणि शंकर ठाकुर, बैजू नाथ सिंह, नीरज सिंह, राहुल रजक, राहुल चौहान, आदित्य सिंह आदि शामिल थे।

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